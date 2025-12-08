Pallamano: la Orlando Haenna batte il Serra Fasano

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna ha superato il Serra Fasano con il punteggio di 36-24 nell’incontro disputato sabato al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.

PUBBLICITÀ

La gara si è mantenuta equilibrata per buona parte del match, con gli ospiti pugliesi in partita per tutto il primo tempo e nei primi dieci minuti della ripresa. Nella seconda parte del secondo tempo, la formazione ennese ha preso progressivamente il controllo del gioco, aumentando il distacco .

PUBBLICITÀ

Nel corso dell’incontro, l’allenatore Mario Gulino ha dato spazio anche ad alcuni giovani presenti in rosa.

“Abbiamo penato più del dovuto sopratutto nel primo tempo – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – anche perchè il Fasano si è rivelata una ottima squadra e ci ha messo veramente in difficoltà. Ma poi i ragazzi hanno dimostrato di volere i due punti e hanno accelerato sul ritmo riuscendo a operare un importante break che ci ha consentito poi di poter gestire la restante parte del secondo tempo con serenità. Adesso ci godiamo la vittoria ma dobbiamo pensare subito alla trasferta di Teramo che sarà sicuramente non facile, anche se noi vogliamo chiudere nel migliore dei modi il 2025”.