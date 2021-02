Pallamano: la Orlando Haenna batte il Ragusa

Una vittoria convincente sia sul piano del punteggio ma soprattutto per il gioco espresso quella conquistata in casa ieri al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa dalla Orlando Pallamano Haenna sul Ragusa per 31-22. Due punti, quelli conquistati dal “sette” gialloverde del tecnico Luca Giummulè, che fanno salire il team ennese a quota 7 al quart’ultimo posto in classifica scavalcando di 1 lunghezza proprio la formazione iblea allenata dall’ennese Mario Gulino (assente in panchina per motivi di salute) e con altri 2 ennesi in organico come il terzino Manuel Russello, Top Scorer del match con 12 reti, ed il portiere Paolo Biondo.

Il primo tempo si chiudeva con gli ennesi già avanti per 18-8. E la musica non cambiava neanche nella ripresa con i padroni di casa che spingevano molto, soprattutto in seconda fase, e con l’uruguaiano Santiago Ancheta infallibile cecchino ed autore al termine dell’incontro di ben 11 reti e vincendo il derby tutto sudamericano con l’argentino del Ragusa Facundo La Rocca.

Così dalla ripresa del campionato lo scorso 16 gennaio, la Orlando Pallamano Haenna ha conquistato tutti e 7 i punti nel suo “fortino” del Palasport di Enna Bassa con 3 vittorie (con Messina, Alcamo e Ragusa) ed un pareggio (con il Cus Palermo).

“Sono 2 punti molto importanti che ci consentono di guardare al prosieguo del campionato con più serenità – commenta il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – visto che già dal prossimo turno avremo in calendario un appuntamento molto insidioso. Infatti andremo a fare visita al Noci, poi in casa con il Benevento ed ancora in trasferta con il Lanzara, in pratica in ordine la prima, la terza e la seconda in classifica. Ma noi, come abbiamo fatto sino ad oggi, affronteremo tutti i confronti dando il massimo e sempre all’insegna prima di tutto della crescita tecnica e caratteriale dei nostri giovani”.