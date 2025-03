Pallamano: la Orlando Haenna batte il Molteno

PUBBLICITÀ

Vittoria casalinga sabato scorso per la Orlando Pallamano Haenna che al palazzetto dello sport di Enna bassa ha battuto per 30-29 il Molteno, seconda forza del torneo.

Sono stati 60’ di altissima emozione con due squadre che sono andate avanti nel perfetto equilibrio e se alla fine del primo tempo il Molteno chiudeva con 3 reti di vantaggio, nella ripresa i padroni di casa hanno avuto la forza di recuperare e portarsi addirittura avanti di 4 reti. Ma il Molteno a Enna ha dimostrato tutto il suo valore confermando che i suoi 27 punti in classifica li merita tutti e non mollando assolutamente nei minuti finali era riuscita a portarsi dal – 4 al – 1. Ma la voglia di vincere dei gialloverdi era più forte di tutto e di tutti e così sono riusciti a resistere al veemente ritorno degli avversari portando a casa una importante vittoria che li porta a quota 17 sempre in zona play out ma partendo da una posizione più favorevole.

“E’ stata una importante vittoria conquistata contro la seconda forza del campionato che ci fa fare un importante passo in avanti in classifica – commenta il direttore sportivo ennese Enzo Arena – un plauso a tutti i ragazzi che ci hanno creduto dal primo all’ultimo secondo. Adesso però concentriamoci per la trasferta di Bologna dove andremo a giocarci le residue speranze di poter conquistare la salvezza matematica. Ad ogni modo ancora una volta abbiamo dimostrato che quando vogliamo siamo nelle condizioni di poterci giocare la partita contro chiunque”.