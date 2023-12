Pallamano: la Orlando Haenna batte il Campus Italia

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna ha battutto sabato al Palazzetto dello Sport di Enna bassa il Campus Italia per 33-29, conquistando il terzo risultato utile consecutivo e salendo in settima posizione in classifica. Gli ennesi chiudono il ciclo di gare casalinghe del 2023 con una vittoria e si portano a quota 9 in classifica.

Prossima trasferta a Imola contro un Romagna che di punti in classifica ne ha 14.

“Non abbiamo sicuramente giocato la nostra migliore partita – commenta il ds ennese Enzo Arena – ma l’importante era prima di tutto vincere per dare continuità al momento positivo che stiamo attraversando. Ad ogni modo non abbiamo mai sofferto più di tanto se non nei minuti finali anche se poi alla fine abbiamo fatto tutto noi. Adesso guardiamo alla trasferta di Imola con più ottimismo consapevoli che anche in Romagna andremo a giocarci la nostra partita”.