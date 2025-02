Pallamano: la Orlando Haenna batte il Belluno

PUBBLICITÀ

Nel momento probabilmente più difficile della stagione per la Orlando Pallamano Haenna arriva una importante vittoria. Infatti sabato scorso al palazzetto dello sport di Enna bassa i gialloverdi hanno battuto il Belluno, terza forza del torneo, per 29-21.

Adesso la classifica per gli ennesi si è fatta sicuramente più tranquilla e la vittoria, oltre ad aver portato punti in classifica, è stata soprattutto una grande iniezione di fiducia e di autostima.

E sabato prossimo un altro test impegnativo sul campo dei salernitani del Lanzara che in classifica con 13 punti sono avanti di 2 nei confronti degli ennesi.

“Eravamo fiduciosi che i ragazzi dopo le prestazioni negative sapessero reagire – ha commentato il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – e lo hanno fatto in una delle gare sicuramente più difficili. Questo ci conforta ma soprattutto conferma quanto noi abbiamo sempre affermato che abbiamo una squadra giovane molto interessante in prospettiva e capace di tutto e che ha le potenzialità per poter fare risultato contro chiunque. E contro il Belluno lo ha dimostrato”.