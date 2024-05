Pallamano: la Orlando Haenna a Chiaravalle per la gara di ritorno dei quarti di finale play off

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna sarà oggi a Chiaravalle per la gara di ritorno dei quarti di finale di play off del campionato di Serie A Silver di Pallamano maschile. I gialloverdi arrivano in terra marchigiana con il morale alle stelle per la vittoria casalinga di sabato scorso con uno scarto di 9 reti.

Ma a Chiaravalle sarà tutto da rifare visto che poi alla fine quello che conta è la vittoria a prescindere dal risultato finale. Se lo faranno i gialloverdi, continueranno nel loro fantastico cammino. Se a vincere saranno i padroni di casa, si giocherà l’eventuale “bella” sempre a Chiaravalle sabato 4 maggio. Quindi si prospetta una gara molto dura ed avvincente come lo erano anche state quelle della regular season con una vittoria di misura per entrambe. La gara sarà trasmessa in diretta dalle 18 sul canale youtube Pallamanotv.

“Ci rechiamo a giocarci questa gara di ritorno con la massima serenità – commenta il direttore generale della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – sicuramente in questa stagione abbiamo dimostrato che possiamo giocare a la pari contro chiunque. E con questo spirito giocheremo anche la gara di ritorno. Poi se andremo avanti lo faremo sino a dove potremo arrivare. Se ci fermeremo il nostro bilancio rimane lo stesso altamente positivo. Ma lo abbiamo già detto altre volte. Sognare non costa nulla”.