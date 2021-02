Pallamano: importante vittoria casalinga per la Orlando Haenna

La Orlando Pallamano Haenna conquista il terzo risultato utile nelle ultime quattro gare e si allontana dalla zona pericolosa della graduatoria. Ieri i gialloverdi del tecnico Luca Giummulè, battendo in casa per 23-17 l’Alcamo, hanno conquistato una importante vittoria che li porta a quota 5 in classifica superando in graduatoria proprio gli alcamesi salendo in terz’ultima posizione e portandosi a ridosso del Ragusa. Gli ennesi così continuano a sfruttare al meglio il fattore campo negli scontri diretti visto che tutti i punti conquistati sono arrivati nei confronti interni. Ma contro l’Alcamo guidato sapientemente in panchina dal tecnico Benedetto Randes non è stata affatto una gara facile. I trapanesi infatti per quasi tutto il primo tempo hanno condotto nel risultato anche con 2 reti di scarto. Il primo vantaggio della Orlando Pallamano Haenna è arrivato a 7’ dal termine del primo tempo che si è chiuso con la Orlando Pallamano Haenna in vantaggio per 10-8. Nella ripresa il “sette” ennese ha spinto sull’acceleratore e trascinati dall’uruguaiano Santiago Ancheta (autore di 8 reti) e dalle brillanti parate del giovane portiere nisseno Simone Lo Guasto, è arrivata sino a + 6. Ma l’Alcamo non si è mai arreso e grazie a delle “invenzioni” in particolare di Fagone è riuscito a dimezzare lo svantaggio portandosi a circa 12’ dal termine dell’incontro a sole 3 reti di differenza. Ma la voglia di vittoria dei padroni di casa era più forte di tutto e alla fine i 2 punti sono arrivati.

“Sapevano che non sarebbe stata una gara facile – ha commentato al termine dell’incontro il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma proprio oggi i nostri atleti hanno offerto una grande prova sul piano caratteriale. Voglio sempre ricordare che la quasi totalità sono under 20 e esordienti in A2. Ma lo sapevamo dall’inizio del torneo che sarebbe stato così. E’ una scelta societaria e quindi sta a tutti noi aiutarli ed accompagnagli nella loro crescita. E su quest’aspetto il nostro staff tecnico coordinato da Luca Giummulè sta facendo un ottimo lavoro”.