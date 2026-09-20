Pallamano Haenna, sconfitta 25-29 contro il Cologne
Seconda sconfitta in campionato per la Orlando Pallamano Haenna, battuta ieri in casa dal Colognecon il punteggio di 25-29.
La formazione ospite ha costruito il proprio vantaggio già nella prima parte della gara, portandosi sul +5 nei primi 15 minuti e riuscendo poi a gestire il margine.
A dieci minuti dalla fine i gialloverdi, sotto di sette reti, sono riusciti a ridurre lo svantaggio fino al -2, senza però completare la rimonta.
Il Cologne ha successivamente riallungato, riportandosi fino al +5 e mantenendo il vantaggio fino al termine.
Per la Pallamano Haenna arriva quindi un’altra sconfitta dopo quella dell’esordio sul campo del Fasano, con la classifica che resta ancora ferma a zero punti.
Il calendario propone subito un nuovo impegno. Mercoledì 23 settembre, nel turno infrasettimanale della terza giornata, l’Haenna sarà impegnata a Siracusa nel derby siciliano contro l’Albatro, che arriva dalla vittoria esterna ottenuta contro il Chiaravalle.