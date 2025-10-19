Pallamano, esordio vincente per la Orlando Haenna: 41-29 sul Girgenti

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna ha esordito con una vittoria nel campionato di Serie A Silver di pallamano maschile, imponendosi in trasferta contro il Girgenti con il punteggio di 41-29.

Avvio equilibrato, con le due squadre distanziate di una sola rete nei primi 20 minuti di gioco. Nella parte finale del primo tempo la Orlando Haenna ha aumentato il ritmo, chiudendo la frazione sul 14-19. Nella ripresa la squadra ha gestito il vantaggio fino al risultato finale di +12.

Il successo rappresenta un buon avvio di stagione in vista del prossimo impegno, l’esordio casalingo contro il Sannio.

“Abbiamo giocato una buona gara – ha commentato il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma sicuramente abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. I ragazzi lavorano seguendo con grande impegno il tecnico Mario Gulino da circa 2 mesi. E alla fine il lavoro quello fatto bene e seriamente paga sempre. Adesso però iniziamo a preparaci al meglio per l’esordio in casa davanti ai nostri tifosi dove vogliamo dare il massimo”.