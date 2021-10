Pallamano: esordio vincente in campionato per la Orlando Haenna

Buona la prima. La Orlando Pallamano Haenna esordisce in campionato nel migliore modo possibile, con una bella e rotonda vittoria contro il Giovinetto Petrosino di Onofrio Fiorino per 31-17. I gialloverdi del tecnico Salvo Cardaci hanno offerto una bella prestazione, una prova che porta tanto ottimismo in vista dei prossimo impegno sul campo dell’Aetna Mascalucia che, in questa prima giornata, ha osservato un turno di riposo a causa del ritiro del Noci.

“Iniziamo con una convincente vittoria contro avversari ostici ma che probabilmente sono ancora indietro con la loro preparazione – commenta il Coach Cardaci – sono contento per il gioco espresso e soprattutto in difesa i ragazzi sono stati molto compatti e sempre pronti a ripartire in seconda fase. Due punti importanti per partire al meglio in un campionato che si presenta difficile dal punto di vista tecnico e molto competitivo”.