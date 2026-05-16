Pallamano Enna in Serie A Gold, il Panathlon celebra la promozione

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La Pallamano Enna ha conquistato la promozione in Serie A Gold, il massimo campionato nazionale di pallamano.

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Per l’occasione, il Panathlon Club di Enna ha organizzato una serata in un locale della città, alla presenza di atleti, dirigenti, rappresentanti delle istituzioni e appassionati.

L’incontro è stato dedicato al percorso compiuto dalla squadra e dallo staff tecnico nel corso della stagione. Durante la serata sono intervenuti rappresentanti del Panathlon, dirigenti della società e autorità locali, che hanno richiamato il valore dello sport come occasione di partecipazione, crescita sociale e promozione del territorio.

Il Presidente Bonasera ha rappresentato come questa promozione della Orlando Pallamano Ennese in Serie A Gold sia “esempio virtuoso di sport vissuto secondo i principi dell’impegno, della lealtà, del rispetto delle regole e della crescita umana e rappresenta non soltanto un successo agonistico, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità, capace di dimostrare come lo sport possa diventare strumento di aggregazione, educazione e promozione del territorio”.

Il Presidente Guzzone ha ringraziato il Panathlon Club di Enna per l’iniziativa riservata alla Orlando Pallamano Haenna ed ha sottolineato “come oggi, ancor di più si sente l’esigenza nell’attuale vita di tutti i giorni, che la società civile crei sempre più spazi e motivi di aggregazione per lo sport”.

Particolarmente emozionante il momento dedicato ai protagonisti della stagione: la Cerimoniera del Panathlon Club di Enna, Maria Assunta Milotta, ha introdotto la rappresentanza degli atleti della Pallamano Enna, accolta da un lungo applauso, portandoli a condividere con i presenti le emozioni di un percorso fatto di sacrifici e soddisfazioni, culminato in un risultato che resterà nella storia sportiva della città.

“Questa promozione è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una comunità che ha sempre creduto in noi”, ha dichiarato Mario Gulino allenatore della Società Sportiva. “Ora guardiamo avanti, pronti ad affrontare con determinazione la nuova sfida in Serie A Gold”.

La socia Anna Lattuca, nella qualità di Ambasciatore del Sorriso, ha consegnato alla Orlando Pallamano Haenna il Gogol, istituito come progetto di solidarietà nato a Enna e diventato un simbolo di positività, fair play e speranza diffuso nel mondo dello sport e non solo.

La serata si è conclusa in un clima di festa e convivialità, simbolo di una città che sa unirsi attorno ai propri successi sportivi. Un punto di partenza, più che di arrivo, per una nuova entusiasmante avventura ai vertici della pallamano italiana.