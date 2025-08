Pallamano: due derby in trasferta nelle prime 5 giornate per la Orlando Haenna

PUBBLICITÀ

Due derby entrambi in trasferta nelle prime 5 giornate. Dice questo per la Orlando Pallamano Haenna il calendario del campionato di serie A Silver che prenderà il via il prossimo 18 ottobre.

I gialloverdi esordiranno in trasferta contro il Girgenti. Dopodiché nella seconda giornata esordio casalingo contro i beneventani del Sannio. Nella terza giornata trasferta in Romagna contro Imola e nella quarta ritorno tra le mura amiche con gli abruzzesi del Monteprandone. Nella quinta ancora derby e sempre in trasferta contro il Cus Palermo.

Intanto il tecnico ennese Mario Gulino ha reso noto che la preparazione precampionato prenderà il via il 18 agosto.