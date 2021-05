Pallamano: doppio impegno giovanile per la Orlando Haenna

Terminato il campionato di Serie A2 maschile, per la Orlando Pallamano Haenna la stagione continua. Infatti sabato 22 e domenica 23 le formazioni giovanili sono impegnate rispettivamente nelle Final Four U17 di Petrosino e U19 di Siracusa. Nelle prime la società ennese vi partecipa con un gemellaggio con la Mattroina mentre nella U19 con l’Halikada Licata. Nelle finali regionali U17 gli ennesi e troinesi se la vedranno contro i padroni di casa del Giovinetto, Aetna Mascalucia e Aretusa mentre nelle Under 19, Albatro Siracusa, Cus Palermo ed HC Mascalucia. Un traguardo, quindi, importante per la società ennese che, a prescindere dal risultato finale, ha già centrato un importante traguardo ovvero quello di essere tra le migliori società siciliane a livello giovanile.

E a proposito della bontà del lavoro da sempre del settore giovanile ennese, la società della Orlando Pallamano Haenna è felice per l’importante traguardo centrato da un suo ex atleta cresciuto nella società ennese proprio dalle giovanili, Giovanni Rosso, che alcuni giorni fa si è laureato Campione d’Italia con la squadra pugliese del Conversano.

“Saremo impegnati in questo intenso fine settimana con le due formazioni giovanili anche se è doveroso ribadire che lo facciamo grazie ai gemellaggi che abbiamo stipulato ad inizio di stagione con Mattroina ed ALikada – commenta il dirigente Luigi Savoca –. Adesso tutto quello che arriverà sarà di guadagnato. Ma intanto sta di fatto che il nostro settore giovanile continua a “plasmare” giovani atleti che possano nei prossimi anni essere i giocatori della formazione maggiore o che addirittura possano essere i Giovanni Rosso del domani. Voglio inoltre ricordare che il prossimo 30 maggio con il gruppo di A2 saremo ancora a Petrosino per partecipare alla Coppa Sicilia (per le migliori 4 formazioni siciliane classificate nel campionato di A2) dove ce la vedremo con Mascalucia, Cus Palermo e Petrosino”.