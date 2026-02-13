Pallamano, derby per la Orlando Haenna: al palazzetto dello sport arriva il Girgenti

PUBBLICITÀ

Inizia con un derby il girone di ritorno per la Orlando Pallamano Haenna che domani, sabato 14 febbraio, con inizio alle 18.30 al palazzetto dello sport di Enna bassa, ospita il Girgenti.

La formazione della Città dei Templi occupa attualmente l’ultima posizione in classifica con soli 2 punti. La Orlando Pallamano Haenna è invece con il morale alle stelle dopo la grande prestazione casalinga della scorsa settimana contro il Camerano, battuto con 15 reti di scarto. I gialloverdi scenderanno in campo con l’obiettivo di conquistare i due punti per rimanere quantomeno a una sola lunghezza dal Romagna, impegnato in questo turno sul non facile campo del Monteprandone.

Sul piano statistico il Girgenti ha realizzato 253 reti, subendone 316. Sono invece 301 le reti segnate dagli ennesi e 240 quelle incassate. L’ennese Alessio Corrias, con 70 reti, occupa la seconda posizione nella classifica marcatori. Non è da meno l’agrigentino Joaquin Goran Gelo, che ne ha messe a segno 65.

“E’ fuor di dubbio che si fa sentire la bella prestazione della scorsa settimana – commenta il vice presidente della società ennese Luigi Savoca – ma adesso dobbiamo solo pensare alla gara di sabato prossimo senza guardare la classifica anche perchè i derby sono sempre delle gare a se e il Girgenti verrà a Enna per cercare di conquistare punti in chiave salvezza. Esorto ancora una volta che ci sia una importante presenza di pubblico che per noi rappresenta una marcia in più e ci può incoraggiare a continuare a sognare qualcosa di importante”.