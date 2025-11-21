Pallamano: derby d’alta quota tra Cus Palermo e Orlando Haenna

PUBBLICITÀ

Un derby siciliano d’alta quota: è quello che si disputerà sabato al Palacus di Palermo tra i padroni di casa del Cus Palermo e la Orlando Pallamano Haenna. Entrambe le squadre, infatti, dopo quattro giornate si trovano al secondo posto del girone B del campionato di Serie A Silver di pallamano maschile, a sole due lunghezze dalla capolista Camerano.

PUBBLICITÀ

I gialloverdi sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Monteprandone, mentre gli universitari palermitani hanno vinto, sempre in casa, con il Chieti. Due squadre che arrivano dunque al confronto con il morale alto e che si daranno battaglia sin dal fischio d’inizio.

PUBBLICITÀ

Da un punto di vista statistico, la Orlando Pallamano Haenna – con 135 reti – ha il secondo migliore attacco del girone, mentre il Cus Palermo ne ha messe a segno 118. La Orlando Pallamano Haenna ha subito 105 reti, contro le 118 dei palermitani. Emanuele Artale e Alessandro Aragona sono i migliori marcatori del Cus Palermo, rispettivamente con 30 e 29 reti, mentre per la Orlando Pallamano Haenna guidano Alessio Corrias e Nicolas Dieguez, entrambi a quota 25.

“Siamo consapevoli che per noi non sarà affatto un confronto facile come è giusto che sia un derby – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ma nello stesso tempo non possiamo cercare alibi e nasconderci. Se vogliamo lottare per qualcosa di importante dobbiamo assolutamente centrare la vittoria”.