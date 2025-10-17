Pallamano: debutto in campionato per la Orlando Haenna con il derby ad Agrigento

PUBBLICITÀ

Dopo quasi 60 giorni e non meno di un centinaio di sedute di allenamenti, una decine di amichevoli, per la Orlando Pallamano Haenna arriva il debutto nel campionato di serie A Silver di Pallamano Maschile. I gialloverdi esordiranno domani, sabato 18 ottobre, ad Agrigento contro la formazione locale del Girgenti rispescata nella seconda serie nazionale.

La Orlando Pallamano Haenna si reca nella città dei templi consapevole di poter disputare quest’anno una stagione che potrebbe regalare non poche soddisfazioni e fare pensare alla conquista di un “posto al sole”. Ambizioni confermate dallo stesso tecnico Mario Gulino, giovedì scorso durante la presentazione della squadra al sindaco Maurizio Dipietro e all’assessore allo sport Rosalinda Campanile.

Ma la prima di campionato non si prospetta però una passeggiata. In casa Girgenti c’è molto entusiasmo dopo il rispescaggio anche perchè dopo quasi mezzo secolo ad Agrigento c’è finalmente un palazzetto dello sport degno di potersi chiamare tale e che consente alla società agrigentina di poter programmare obiettivi importanti. Inoltre si tratta sempre di un derby e che quindi va fuori da ogni pronostico scontato.

“E’ vero non ci possiamo nascondere puntiamo ad un campionato importante – commenta il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – ma nello sport non c’è mai nulla di scontato e quindi ogni qualsiasi obiettivo prefissato lo si potrà raggiungere solo se ci sarà un impegno costante per tutta la stagione. E poi iniziamo con un derby che non è mai una gara scontata. Ma i ragazzi sanno che se vogliamo guardare in alto non possiamo avere timore con nessuno”.

L’incontro con inizio alle 19 sarà diretto dalla coppia Bozzanga di Gela e Bertino di Acireale. Chi volesse potrà vedere il match in diretta sul canale YouTube Pallamanotv.