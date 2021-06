Pallamano: Dario Quattrocchi ritorna all’Orlando Haenna

Un piacevole ritorno. E’ quello del catanese Dario Quattrocchi che dopo un anno di pausa ritornerà nella prossima stagione a vestire la maglia della Orlando Pallamano Haenna. Ventotto anni, terzino-centrale ha infatti giocato in precedenza nella società ennese dal 2017 al giugno del 2020 disputando sia il Campionato di Serie A2 che di B vincendo con i gialloverdi la Coppa Sicilia. Nel suo percorso sportivo iniziato nella società catanese del Lineri anche esperienze con l’Aetna Mascalucia e Albatro Siracusa.

“Sono molto contento di ritrovare i miei vecchi compagni di squadra e soprattutto amici – commenta – non mi aspettavo di ritornare qui. Ma nello stesso tempo appena mi è stato proposto non ci ho pensato due volte. Enna è una piazza importante ma soprattutto una bella famiglia”.

“Per la nostra società il ritorno di Dario è una bella notizia sia sportiva che umana – commenta il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – nei suoi anni trascorsi a Enna in precedenza abbiamo conosciuto un bravissimo ragazzo e da un punto di vista sportivo potrà essere molto utile al tecnico Salvo Cardaci per migliorare la posizione di campionato chiusa quest’anno”.

“Avere Dario in organico è per me motivo di garanzia – commenta Salvo Cardaci – anche perché considerando che ha già giocato a Enna e conosce in pratica tutti i compagni si annullano di fatto i tempi di inserimento nell’organico. Adesso si deve solo pensare a lavorare”.