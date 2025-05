Pallamano: beffa finale a Sassari per l’Orlando Haenna, ora l’ultima chance contro il Mascalucia

PUBBLICITÀ

La Orlando Pallamano Haenna, sabato scorso, nella gara 2 dei play-out del Campionato di Serie A Silver, è stata sconfitta di misura, quasi allo scadere, per 24-23 sul campo del Verdeazzurro Sassari.

Gli ennesi, dopo il pareggio casalingo in gara 1, erano obbligati a vincere e, infatti, sono scesi in campo molto motivati. Il punteggio, come spesso accaduto in stagione contro i sassaresi, è stato all’insegna dell’equilibrio, con i gialloverdi più volte in vantaggio. E proprio quando si profilava un altro pareggio, che avrebbe portato le due squadre a gara 3, a pochi secondi dalla fine è arrivata la rete che ha sancito la vittoria — e quindi la salvezza — per il Verdeazzurro Sassari.

Ora per la Orlando Pallamano Haenna si apre un’altra possibilità, anche se non tra le più agevoli. Gli ennesi affronteranno il Mascalucia, sconfitto nel doppio confronto di play-out dal Lanzara. Si tratterà di una sfida andata e ritorno, con eventuale “bella” che determinerà un’altra squadra salva, mentre la perdente retrocederà nella categoria inferiore che verrà fuori dalla ristrutturazione dei campionati. La prima gara si giocherà a Enna il 17 maggio, la seconda il 24 a Mascalucia e l’eventuale bella nuovamente a Enna il 31 maggio.

“Perdere immeritatamente e a pochi secondi dalla fine fa molto male – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma noi ci eravamo complicati la vita nella gara di andata. Adesso però concentriamoci su quest’altra opportunità che ci viene data. Sappiamo bene che non sarà una gara facile. Anche con il Mascalucia nelle gare di campionato anche se le abbiamo vinto entrambe i punteggi sono stati sempre risicati. Ma pensiamo solamente a concentrarci a dovere per la prima gara del 17 maggio”.