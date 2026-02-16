Pallamano, ancora una vittoria per la Orlando Haenna: Girgenti battuto 38-30

PUBBLICITÀ

Una vittoria per continuare a rimanere a una sola lunghezza dalla capolista Romagna Imola. Questa serviva alla Orlando Pallamano Haenna e questa è arrivata sabato scorso nel derby casalingo contro il Girgenti per 38-30.

PUBBLICITÀ

I gialloverdi hanno affrontato l’impegno al massimo della concentrazione senza avere cali di tensione e sono stati sempre in vantaggio per tutti i 60′ di gioco.

Adesso archiviata la vittoria di sabato, subito concentrati per la trasferta in terra campana contro il Sannio che ha un gran bisogno di punti per cercare di tirarsi fuori dalle zone a rischio della classifica.

“I ragazzi hanno disputato un’altra bella prestazione – ha commentato il Vice Presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – dimostrando che dopo la grande prova contro il Camerano non si sono cullati e hanno affrontato il derby con la massima concentrazione. Adesso però si deve pensare subito alla trasferta contro il Sannio che non si preannuncia per niente facile. Loro hanno un gran bisogno di punti e quindi daranno il massimo per conquistarli. E lo stesso dobbiamo fare noi. Quindi di certo c’è che si preannuncia una gran bella gara”.