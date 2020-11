Pallamano: ancora una sconfitta per l’Orlando Haenna

Per l’Orlando Pallamano Haenna arriva la quinta sconfitta consecutiva sul campo del Giovinetto Petrosino, 34-27 che fa rimanere la formazione ennese ancora a quota zero in classifica. Molto rammarico in casa gialloverde.

“Purtroppo dobbiamo ripetere sempre le stesse cose – ha commentato a fine gara il dirigente della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – con 3 reti di vantaggio e 2 uomini in più in campo la gara si doveva chiudere. Cosa che non abbiamo saputo fare. Ma continuiamo a guardare lo stesso avanti”.

Adesso il campionato si ferma anche se non si sa per quanto tempo. Appare molto probabile che i campionati possano riprendere addirittura nel 2021. Infatti si attendono notizie ufficiali da parte della Federazione.

Nel frattempo la Orlando Pallamano Haenna continuerà ad allenarsi con la consapevolezza che la permanenza nella categoria è un traguardo ampiamente raggiungibile.