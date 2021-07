Pallamano: alla Orlando Haenna arriva il mancino Geronimo Goyoaga

Ancora di nazionalità “Biancoceleste” l’ultimo arrivo in casa della Orlando Pallamano Haenna. Infatti la dirigenza ennese ha lavorato in silenzio per assicurarsi adesso ufficialmente le prestazioni per la prossima stagione di un altro giovane uruguagio di passaporto spagnolo. Si tratta di Geronimo Goyoaga, 25 anni mancino di ruolo ala-terzino destro. L’atleta arriverà a Enna a fine agosto per il via alla preparazione precampionato. A dispetto della sua ancora giovane età Goyoaga vanta una importante esperienza internazionale avendo fatto tutta la trafila delle formazioni nazionali giovanili (under 16, 18 e 21) e da 4 anni è uno degli atleti del gruppo della nazionale maggiore con cui ha disputato in Brasile nella stagione 2019/2020 le qualificazioni ai Campionati del Mondo disputati in Egitto lo scorso gennaio. E nel suo percorso sportivo ha anche giocato insieme al suo connazionale già in forza alla Orlando Pallamano Haenna Santiago Ancheta.

“L’arrivo di Goyoaga va colmare una lacuna che abbiamo sempre avuto nel settore destro – commenta il dirigente Cristian Taormina – adesso possiamo dire di aver allestito un organico che tutti ci auguriamo possa regalare le soddisfazioni che la società, i tesserati e i nostri tifosi meritano”.

“L’arrivo di Geronimo è in perfetta linea con quello che è il progetto che la società vuole portare avanti – continua il dirigente Enzo Arena – un giovane di belle speranze che andrà ad integrarsi al gruppo dei nostri giovani e che quindi con ampi margini di miglioramento in prospettiva”.

“Quello compiuto dalla società è uno sforzo economico non indifferente – continua il dirigente Luigi Savoca – e per questo ringraziamo tutti gli sponsor che anche per la prossima stagione ci hanno rinnovato la loro fiducia. Ma la dirigenza nello stesso tempo continua contestualmente nella sua attività di potenziamento della struttura giovanile guardando anche in altri comuni. Martedì scorso infatti abbiamo avuto un importante incontro con l’assessore allo sport del Comune di Villarosa Aldo Gruttadauria per gettare le basi all’avvio di attività giovanile in questo comune”.

“L’arrivo di Geronimo nel campionato italiano è stato un po travagliato – conclude il tecnico Salvo Cardaci – ho avuto buone referenze sul giocatore e da parte di Santiago Ancheta che lo conosce sin da ragazzino. Un innesto che va a definire una rosa che oggi è finalmente completa e sono certo che regalerà soddisfazioni”.