Pallamano: al via lunedì la preparazione precampionato per la Orlando Haenna

Continuare nella crescita tecnica sia degli atleti ma anche della stessa società. E’ con questo spirito che lunedì prenderà il via la preparazione precampionato per la Orlando Pallamano Haenna in vista del prossimo campionato di serie A2 di Pallamano Maschile. Agli ordini del nuovo tecnico gialloverde Salvo Cardaci e del suo staff il gruppo di 23 atleti un mix di giovani e “senatori” si ritroveranno alle 17 al palazzetto dello sport di Enna Bassa. Un organico di interessanti prospettive quello a disposizione del coach Cardaci che, se da un lato ha visto le partenze dei due forti licatesi Alessandro Florio e Daniele Munda con destinazione Lanzara, e del portiere Giovanni Passarello vero esempio di serietà e professionismo, di contro ha visto l’arrivo dell’azzurro Under 19 Cristian Guggino, di Dario Quattrocchi e dell’uruguagio Geronimo Gojogaca. Inoltre importante il ritorno del portiere Paolo Biondo che oltre a collaborare nello staff tecnico potrà fornire un importante contributo anche come atleta.

“Lunedì pomeriggio inizieremo insieme allo staff tecnico composto da Mario Filiciotto, Andrea Bongiovanni e Paolo Biondo questa nuova avventura in una piazza storica per la pallamano siciliana – commenta Salvo Cardaci – per quanto mi riguarda ci tengo a far bene e quest’anno festeggio la mia panchina numero 30. La società mi ha prospettato un progetto sportivo in cui credo con giovani di prospettiva e lo ‘zoccolo duro’ che ama da sempre la maglia gialloverde e che sono certo farà la sua parte. Preparazione che svolgeremo totalmente in sede con una serie di amichevoli e un torneo che ci vedrà a metà settembre confrontarci a Siracusa contro team maltesi. Sappiamo di non partire tra le squadre favorite, ma sono ottimista per mia natura e credo che lavorando senza particolari tensioni potremo recitare un ruolo d’avanguardia”.