Pallamano: al via il 29 agosto la preparazione per la Orlando Haenna

Un campionato di “sofferenza” ma per continuare un importante percorso tracciato negli anni passati, ovvero la valorizzazione dei giovani locali. E’ questo l’obiettivo stagionale per la Orlando Pallamano Haenna che il prossimo 29 agosto inizierà la preparazione in vista del campionato di Serie A2 di pallamano maschile. Una stagione programmata anche in vista della ristrutturazione dei campionati che vedrà la nascita della Serie A1 d’Elite, oltre alla Serie A1 nazionale e quindi un gradino più giù la serie A2. E la società ennese questi gradini li vuole salire ad uno ad uno ma costruendo prima di tutto una base di atleti provenienti dalla propria “cantera”.

PUBBLICITÀ

L’organico sulla carta appare più debole dello scorso anno se non qualitativamente ma in termini numerici visto che a fronte di 4 partenze, quelle del trio sudamericano Ancheta, Goyogaga e Guerrero e il mascaluciese Quattrocchi, sono arrivati sempre da Mascalucia il portiere Coppola ed il moldavo Savcenco che lo scorso anno ha giocato nella terza serie tedesca. Per adesso si inizia così anche se la dirigenza non esclude che l’organico possa essere rafforzato in termini numerici con l’arrivo di qualche altro giovane.

“Sappiamo di aver perso atleti importanti per la nostra squadra – commenta il tecnico ennese Salvo Cardaci – la strada è comunque tracciata sarà un campionato di ‘sofferenza’ con tanti giovani che giocheranno titolari. Proveremo a fare del nostro meglio con l’obiettivo principale che è quello di creare una base tecnica per il futuro della Pallamano Haenna”.