Palestre scolastiche a Enna, avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi alle associazioni sportive

PUBBLICITÀ

La Giunta comunale di Enna ha approvato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni sportive interessate all’assegnazione degli spazi disponibili nelle palestre scolastiche degli istituti comprensivi comunali ed eventualmente in ulteriori strutture. A darne notizia è l’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Trovato.

PUBBLICITÀ

L’obiettivo, spiega Trovato, è quello di individuare il reale fabbisogno di spazi da parte delle associazioni del territorio e procedere successivamente alle assegnazioni secondo criteri definiti.

Le associazioni che otterranno gli spazi dovranno occuparsi della vigilanza e della pulizia dei locali assegnati e corrispondere al Comune un contributo forfettario per le utenze pari ad € 7,00 per ogni ora.

Da quest’anno, inoltre, il Comune potrà contare su un numero maggiore di spazi.

«Da quest’anno – spiega Trovato – la comunità sportiva ennese potrà contare su maggiori spazi, poiché abbiamo chiesto e ottenuto dal Libero Consorzio Comunale di Enna la disponibilità a concedere la fruizione anche delle palestre degli istituti d’istruzione superiore di secondo grado».

Secondo Trovato, la misura consentirà di ampliare l’offerta disponibile e di regolamentare le assegnazioni: «Riteniamo, in questo modo, non soltanto di aver adeguatamente ampliato l’offerta di spazi sportivi da mettere a disposizione delle varie associazioni ennesi, ma anche di procedere all’assegnazione in modo ordinato, mediante regole certe, così come richiede un approccio serio e rigoroso di amministrazione della cosa pubblica».

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13 del 21 settembre. Sul sito del Comune è scaricabile l’avviso e anche il modello di domanda.