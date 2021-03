Padel: a Tummino-Boscarino il secondo appuntamento della fase regionale del Campionato Italiano

Va alla coppia ragusana composta da Fabio Tummino e Marco Boscarino il secondo appuntamento ennese della fase regionale dei Campionati Italiani di Padel Fit TPRA svoltosi a Enna da venerdì a domenica scorsa sui campi dello Sport Village di Contrada Mugavero. L’evento è stato organizzato dal Circolo Tennis Enna in collaborazione con settore Padel del Comitato Sicilia della Federtennis.

Tummino e Boscarino hanno battuto in una interminabile e emozionante finale con il punteggio di 6-7, 6-4, 1-4 la coppia composta da Giuseppe Tringale e Sergio Almiron.

Malgrado il tempo non certo clemente, ancora tre giorni di puro spettacolo di questa disciplina quelli che si sono visti sui campi dello Sport Village con la partecipazione di ben 32 coppie nel settore maschile e 8 in quello femminile provenienti da tutta la Sicilia. Al Centro Sportivo dello Sport Village intanto si inizia già a lavorare per il terzo appuntamento.