Padel: a Enna il terzo appuntamento della fase regionale del Campionato Italiano

Sono 28 le coppie nel settore maschile, 8 in quello femminile ed altrettante nel misto provenienti da tutta la Sicilia iscritte al terzo appuntamento della fase regionale del Campionato Italiano di Padel Circuito FIT TPRA che si terrà da oggi 9 a domenica 11 aprile presso i campi del centro sportivo Sport Village di contrada Mugavero a Enna bassa. Ad organizzare ancora una volta l’evento in Circolo Tennis Enna in collaborazione con la struttura Sport Village ed il Comitato Regionale settore Padel della Federazione Italiana Tennis.

Sono attesi diversi tra i migliori atleti siciliani interpreti di questa disciplina molto spettacolare.