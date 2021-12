Pace natalizia: ma quanto durerà?

L’idea che si palesa, con una lettura anche abbastanza superficiale, è che una parte della maggioranza Dipietro si stia comportando come una coppia (seriamente) in crisi che, dopo essersene dette di ogni, ha ripensato al passato, ai primi anni, alla fase dell’innamoramento e abbia deciso, di conseguenza, di ritentare.

Un’altra idea potrebbe essere che il matrimonio debba continuare per il bene dei figli, in questo caso i cittadini ennesi.

Una terza idea potrebbe riguardare, invece, la “teoria della poltrona” che è talmente bella e comoda che sarebbe un peccato lasciarla a qualcun altro.

Sicuramente la minoranza consiliare non ha preso bene questa “pace natalizia” e non ha di certo lesinato in commenti e deduzioni (come è giusto che sia in una democrazia) e vediamo quindi Dario Cardaci (consigliere comunale di Nuova Cittadinanza) che definisce “la soluzione della crisi un vero e proprio spaccato della peggiore forma di commedia dell’arte. Improvvisazione e comicità: solo questo”. Stefania Marino, capogruppo PD in consiglio, parla invece di “Magica politica del Natale” e si chiede come sia possibile che i consiglieri comunali di maggioranza fino a qualche giorno fa in “crisi” abbiano potuto “fare pace” dopo aver pronunciato frasi come “il Comune utilizzato come bancomat”, “è certo che la città sta lentamente peggiorando dopo anni di lustro”, “la cultura, tanto amata… non c’è un’attività seria di programmazione, si è preferito fare altro, fare quattro grandi concerti, costati quattro volte”, “la ….. via dei Tesori con ricaduta zero sulla città”, “il caos sulle strade, con un traffico urbano in tilt”. Il Consigliere Michele Baldi definisce il dibattito politico consumato lo scorso 28 dicembre “un quadro che sa più di compromesso ed espressione della incapacità dei dissidenti di mantenere serrate le fila e di continuare a rivendicare con forza quel cambio di passo che era stato dichiarato quale condizione necessaria per il ritorno alla postazioni di partenza… i dissidenti si sono trovati ad un bivio: o abbandonare definitivamente la nave o mestamente riprendere le file con forza disertate, sperando nella clemenza del comandante”. I Giovani Democratici parlano di “problemi dell’amministrazione nascosti sotto la sabbia: dalla cultura alle spese ingiustificate”, mentre Francesco Rampello, segretario cittadino del PD, definisce quella che si è consumata negli ultimi due mesi una “finta crisi che ha generato incertezze cittadine palesando una chiara e inconfutabile immaturità politica di chi amministra”.

È scontato, la pace è una cosa che piace a tutti, ma deve avere un senso: o le cose si chiariscono e si va avanti una volta per tutte, oppure non si può parlare di pace, ma, al massimo, di rimandare una crisi tra qualche settimana o mese, quando, nell’ottica delle elezioni regionali e dei probabili candidati, altri movimenti potrebbero avvenire in giunta. Sempre che i posti non siano già stati “prenotati” in occasione della pax natalizia.

Tralasciamo per adesso le motivazioni politiche e facciamo finta di credere, dunque, che lo spirito del Natale abbia folgorato i nostri consiglieri e i nostri amministratori e che questa pace sia avvenuta solo perché si ha a cuore la città.

Non ci resta che augurare a tutti voi buon anno e per quanto riguarda l’attività politica cittadina: “Che Dio ce la mandi buona!”

Manuela Acqua