“Our Story” un cortometraggio sull’inclusione promosso dal C.P.I.A. Caltanissetta-Enna

Sono ufficialmente iniziate le riprese del cortometraggio Our Story, realizzato nell’ambito del progetto “Talking About Me – Racconti di Inclusione”, promosso dal C.P.I.A. Caltanissetta-Enna in collaborazione con Fine Art Produzioni. L’iniziativa è finanziata dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Il cortometraggio Our Story nasce come esito finale di un percorso formativo che ha coinvolto gli studenti del C.P.I.A., prevalentemente adulti migranti e richiedenti asilo, impegnati in laboratori di alfabetizzazione cinematografica e storytelling. Il progetto ha preso avvio a dicembre 2024 con seminari tematici e attività pratiche che hanno permesso agli studenti di acquisire competenze tecniche e narrative nel campo del cinema.

Le riprese si terranno dal 26 al 30 maggio 2025, coinvolgendo diverse location significative del territorio come il Plesso Capuana del C.P.I.A. a Caltanissetta, la Fontana Canale a Pietraperzia, il Centro d’accoglienza Oltremare e l’Associazione Don Bosco di Pietraperzia.

La regia del cortometraggio è affidata a Lorenzo Daniele, mentre la fotografia è curata da Mauro Italia. Il progetto vede anche la partecipazione di esperti come Mauro Maugeri e Giulia Iannello, che hanno seguito gli studenti durante il percorso formativo.

Il Dirigente Scolastico del C.P.I.A. Caltanissetta-Enna, prof. Giovanni Bevilacqua, sottolinea: “Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per i nostri studenti di esprimere le proprie storie attraverso il linguaggio del cinema, promuovendo l’inclusione sociale e il dialogo interculturale”.

“Siamo profondamente grati – aggiunge il regista, Lorenzo Daniele – per la collaborazione ricevuta da numerose realtà produttive e commerciali del territorio che, in varie forme, stanno contribuendo alla realizzazione del film. Un segnale concreto di comunità e partecipazione.»

Il cast include Naima Fayed, Nazia Rahim, Rahim Munir, Camara Sekuba, Aziza Ben Mouhat, con la partecipazione speciale di Giovanni Bevilacqua, Manuela Acqua, Rosalba Candolfo e Maurizio Gulina.

Il cortometraggio Our Story sarà presentato al pubblico in occasione di un evento speciale previsto per la fine di giugno 2025.