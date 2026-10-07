Ottobre Rosa, open day mammografici negli ospedali dell’Asp di Enna

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L’ASP di Enna ha programmato per il mese di ottobre una serie di open day mammografici nei presidi ospedalieri della provincia.

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Negli ospedali di Enna, Leonforte e Piazza Armerina, le donne tra i 50 e i 69 anni potranno effettuare gratuitamente la mammografia, senza prenotazione, anche il sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 14. A Nicosia, invece, gli open day si svolgeranno il sabato e la domenica dalle 8 alle 14.

Le aperture straordinarie si aggiungono alla normale attività di screening mammografico già prevista durante la settimana.

L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione oncologica promosse dall’Azienda sanitaria, che comprendono anche gli screening per il tumore del collo dell’utero e del colon retto.

Secondo quanto riferito dall’ASP, lo scorso anno l’adesione allo screening mammografico ha raggiunto il 70%.

Parallelamente, l’Azienda prosegue le attività informative sul territorio attraverso il Gazebo della Salute e collaborazioni con associazioni e realtà locali.

“La prevenzione è il gesto di cura più semplice e più efficace che ognuno di noi può fare per sé e per le persone che ama – sottolinea il Direttore Generale Mario Zappia – e il nostro compito è renderla il più possibile accessibile, aprendo gli ospedali anche nel fine settimana e andando a cercare i cittadini dove vivono. Invito tutte le donne a non rimandare: dedicare un’ora alla propria salute può davvero cambiare le cose”.