Ospedale di Piazza Armerina, climatizzata la sala d’attesa del Pronto Soccorso

È stato installato un impianto di climatizzazione nella sala d’attesa interna del Pronto Soccorso dell’ospedale di Piazza Armerina.
L’intervento è stato realizzato con l’obiettivo di migliorare il comfort degli utenti e degli accompagnatori, anche alla luce delle elevate temperature registrate nelle ultime settimane.
Sono inoltre in corso i lavori per la climatizzazione dell’area adiacente al CUP, destinata all’accoglienza dell’utenza.
L’Azienda sanitaria conferma l’impegno a migliorare la qualità degli spazi e dei servizi offerti ai cittadini, con particolare attenzione al benessere di utenti e operatori durante i periodi caratterizzati da temperature elevate.