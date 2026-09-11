Ornitologia, l’ennese Gabriella Fantauzzo prima donna siciliana verso il ruolo di Giudice FOI per i Pappagalli

PUBBLICITÀ

Un importante traguardo per Enna e per l’Associazione Ornitologica La Fenice. Gabriella Fantauzzo ha sostenuto lo scorso 5 settembre a Piacenza, presso la sede nazionale della FOI (Federazione Ornicoltori Italiani), l’esame di accesso al percorso per Allievo Giudice FOI nella sezione JKLMN – Pappagalli.

PUBBLICITÀ

Gabriella è la prima donna in Sicilia ad intraprendere questo percorso nella sezione Pappagalli, un risultato che rappresenta un motivo di grande orgoglio soprattutto per Enna e per l’associazione ennese.

Dietro il superamento di questo esame c’è però un mondo molto più ampio e complesso di quanto si possa immaginare: anni di studio e approfondimento sulla genetica, sull’anatomia, sulle mutazioni, sulle diverse specie e sottospecie, oltre alla conoscenza degli standard, degli statuti e dei regolamenti che disciplinano il settore. Un bagaglio di conoscenze vastissimo, affrontato da Gabriella con sacrificio, impegno e soprattutto con una grande passione per i pappagalli e per l’ornitologia.

Il superamento dell’esame di accesso rappresenta il primo importante passo di un percorso che adesso la vedrà impegnata per tre anni di studio, formazione ed esperienza, fino all’esame finale per l’abilitazione al prestigioso ruolo di Giudice FOI.

Il presidente dell’Associazione Ornitologica La Fenice, Antonio Oliva (Giudice FOI – sezione EFI, pluricampione regionale, italiano e mondiale), esprime tutta la sua soddisfazione: “Per noi ennesi è un motivo di grande orgoglio. Gabriella porta il nome di Enna in un percorso di grande prestigio e, con il superamento dell’esame di accesso, ha dimostrato quanto studio, sacrificio e passione possano portare lontano. Dietro questo risultato c’è una preparazione importante e un mondo, quello dei pappagalli, estremamente vasto e affascinante. Come La Fenice saremo al suo fianco nei prossimi tre anni, augurandole di raggiungere il traguardo finale”.