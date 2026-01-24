Ornitologia: doppio argento mondiale per l’ennese Antonio Oliva

PUBBLICITÀ

Straordinario risultato per l’ornitologia ennese: Antonio Oliva, già campione italiano e presidente dell’Associazione Ornitologica “La Fenice” di Enna, ha conquistato due prestigiosi secondi posti al Campionato Mondiale di Ornitologia, svoltosi la scorsa settimana in Belgio.

PUBBLICITÀ

Un traguardo che conferma la sua eccellenza e quella dell’intera associazione in una competizione che ogni anno richiama i migliori allevatori da tutto il mondo.

Oliva ha partecipato al mondiale con sei soggetti complessivi, tra cui due soggetti singoli e uno stamm, portando a casa risultati di assoluto rilievo: 2° posto con un singolo D. Mandarino toy x D. Bichenow mutato, punteggio 93; 2° posto con lo stamm di Donacola P.C. x Passero del Giappone n.b., punteggio complessivo 364.

Un successo che premia anni di lavoro, selezione e dedizione, e che rappresenta un nuovo motivo di orgoglio per la città di Enna e per l’intero movimento ornitologico siciliano.

“Questi riconoscimenti dimostrano quanto la passione, unita a una selezione accurata e a un impegno costante, possa portare a risultati eccellenti anche in contesti internazionali di altissimo livello”, afferma Oliva, che si dice motivato a proseguire il percorso di crescita dell’associazione e dei suoi allevatori.