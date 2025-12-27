Ornitologia, Antonio Oliva campione italiano: le congratulazioni de “La Fenice di Enna”

L’associazione ornitologica “La Fenice di Enna” esprime le più vive congratulazioni all’allevatore Antonio Oliva per il prestigioso titolo di Campione Italiano di Ornitologia, conseguito in occasione del Campionato Italiano di Ornitologia tenutosi a Parma dal 19 al 21 Dicembre 2025.
Un risultato di grande rilievo, ottenuto in una manifestazione nazionale di altissimo livello, che premia anni di impegno, professionalità e profonda passione per l’allevamento ornitologico.
Questo importante traguardo rappresenta motivo di orgoglio per l’intera associazione ornitologica ennese e per tutto il movimento ornitologico.
“Ad Antonio Oliva – conclude l’associazione – vanno i nostri più sinceri complimenti, con l’augurio di continuare a raggiungere nuovi e prestigiosi successi”.