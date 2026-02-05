Orlando Pallamano Haenna, sfida da alta classifica: al Palazzetto arriva il Camerano

PUBBLICITÀ

Un confronto che sicuramente dirà tanto sul prosieguo del torneo. È quello casalingo della Orlando Pallamano Haenna, che sabato, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, con inizio alle ore 18, ospita il Camerano, attualmente capolista del Girone B del campionato di Serie A Silver di pallamano maschile.

Alla sosta del campionato dello scorso dicembre, le due formazioni si sono lasciate con due punti di scarto a favore dei marchigiani. In casa Orlando Pallamano Haenna si gioca quindi per l’aggancio, anche se c’è sempre da tenere conto del Romagna Imola, attualmente a una lunghezza dal Camerano e che nel turno di sabato ospita il Chieti.

In casa gialloverde c’è la consapevolezza che una vittoria potrebbe rappresentare una vera svolta nel torneo e permettere di guardare con maggiore fiducia a un risultato finale prestigioso.

Un ruolo importante potrà giocarlo anche il pubblico che, se non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, sabato sarà chiamato a farlo ancora di più.

Le due squadre arrivano a questo confronto con un ruolino di marcia simile: sei vittorie e due pareggi per il Camerano, ancora imbattuto, mentre quello degli ennesi è di sei vittorie e due sconfitte. Con 311 reti realizzate, il Camerano vanta il miglior attacco del girone, a fronte di 232 reti subite. Gli ennesi hanno invece realizzato 257 reti, subendone 211.

Gaston Villarò, con 87 reti, è il capocannoniere del campionato, seguito da Vincenzo Laera con 40 e Alex Belardinelli con 34. Alessio Corrias, con 59 reti, è il miglior marcatore della Orlando Pallamano Haenna, seguito da Nicolas Dieguez con 41 e Abel Joaquin Vera con 29.

“Non possiamo nascondere che c’è molta attesa per questo confronto – commenta il Direttore Sportivo della Orlando Pallamano Haenna Enzo Arena – i ragazzi si stanno preparando da settimane con grande impegno e concentrazione. Sappiamo bene che il risultato di questa gara potrà determinare il nostro cammino futuro in campionato. E’ fuor di dubbio che abbiamo la necessità di una grande prova e per esserci servono che tutte le componenti funzionino a dovere. A partire dal pubblico che esortiamo a venire numeroso al Palazzetto. Lo è stato sempre ma in questa gara ancor di più potrebbe essere l’ottavo uomo in campo”.