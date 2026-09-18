Orlando Pallamano Haenna, sabato l’esordio casalingo in Serie A Gold contro il Cologne
Dopo l’esordio in trasferta, per la Orlando Pallamano Haenna è arrivato il momento della prima gara casalinga nel campionato di Serie A Gold. Domani, sabato 19 settembre, al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa, i gialloverdi affronteranno il Cologne con inizio alle 17.30.
La formazione bresciana arriva all’appuntamento dopo la vittoria ottenuta nella prima giornata contro il Chiaravalle. L’Haenna, invece, ha iniziato il proprio cammino con la sconfitta sul campo del Fasano.
Per l’Haenna si tratta di un appuntamento particolarmente atteso, considerando il ritorno davanti al pubblico di casa nella massima serie.
La Orlando Pallamano Haenna dovrebbe presentarsi con lo stesso gruppo utilizzato nella trasferta di Fasano.
«Il Cologne è una delle squadre più ambiziose del panorama attuale – commenta il tecnico ennese Fabrizio Di Vincenzo – dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, ha costruito un roster ancora più competitivo, inserendo giocatori di grande qualità. Sappiamo quindi che ci aspetta una prima gara in casa molto impegnativa».