Orlando Pallamano Haenna, intesa con il professor Arcangelo Russo per la gestione degli infortuni

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Orlando Pallamano Haenna ha siglato un accordo con il professor Arcangelo Russo, direttore dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Umberto I di Enna, per la gestione degli infortuni e dei percorsi di recupero e riabilitazione degli atleti.

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L’intesa è stata sottoscritta il 24 luglio alla presenza anche dei medici Alessandro Mazzola e Gianluca Costa, del presidente della società Luigi Savoca, del direttore sportivo Enzo Arena e del responsabile dell’area sanitaria Dragan Lucic.

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Lo staff del professor Russo fornirà consulenza e assistenza per le problematiche traumatologiche che potranno emergere nel corso del prossimo campionato di Serie A Gold.

«Da sempre siamo vicini al mondo dello sport sia di squadra che individuale e per noi questa sinergia con la Orlando Pallamano Haenna è molto importante perchè significa collaborare con una società di livello assoluto – ha commentato il Professore Russo – noi vogliamo essere utili per quelle che sono le nostre competenze al territorio della provincia di Enna e nel caso particolare al mondo dello sport. E seguire una squadra che parteciperà al massimo torneo della sua disciplina è motivo di prestigio».

«Voglio ringraziare il professore Arcangelo Russo e tutto il suo staff per la disponibilità in vista del prossimo campionato di serie A Gold – commenta il Presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – sapere di avere al nostro fianco una stuttura di eccellenza come quella che dirige il prossore Russo ci fa affrontare gli impegni che avremo all’insegna dell’ottimismo».