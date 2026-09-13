Orlando Pallamano Haenna, esordio con sconfitta in Serie A Gold: Fasano vince 32-27

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Esordio con sconfitta per l’Orlando Pallamano Haenna nel campionato di Serie A Gold. La formazione ennese è stata battuta in trasferta dalla Junior Fasano con il punteggio di 32-27.

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Per i gialloverdi si è trattato anche della prima partita con Fabrizio Di Vincenzo in panchina, subentrato nei giorni scorsi a Mario Gulino.

L’Haenna ha iniziato bene l’incontro, riuscendo nei primi venti minuti a portarsi più volte avanti di due reti. Fasano ha però recuperato nel finale della prima frazione, chiudendo il primo tempo sul 16-14.

Nella ripresa la formazione pugliese ha allungato progressivamente, fino a raggiungere un vantaggio di sette reti nella prima parte del secondo tempo. Da quel momento Fasano ha gestito il margine fino alla conclusione dell’incontro, terminato 32-27.

La formazione gialloverde tornerà al lavoro da lunedì in vista dell’esordio casalingo, in programma sabato 19 settembre al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa contro il Cologne. La squadra lombarda, nella prima giornata, ha superato in casa il Chiaravalle per 29-21.

«Abbiamo toccato con mano cosa significa la Serie A Gold – ha commentato il presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – ma è giusto così. Noi siamo una matricola ed il nostro obiettivo è quello di puntare alla salvezza e ce la dobbiamo conquistare partita dopo partita. Importante è fare tesoro per il futuro degli errori commessi».