Orlando Haenna, dieci anni dopo il ritorno nell’élite della pallamano

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Quella parola che non è stata mai menzionata per scaramanzia per tutto l’arco del campionato adesso può essere “sdoganata”. Quello che per tutto l’anno è stato definito il “sogno” è diventato realtà. La Orlando Pallamano Haenna conquista la promozione in Serie A Gold.

Sabato 2 maggio, i gialloverdi, nell’ultima giornata di un incerto ed entusiasmante campionato, hanno perso per 37-35 sul campo dei marchigiani del Camerano, che vincendo li hanno raggiunti in graduatoria. Ma, in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti, con la gara di andata a Enna terminata con 15 reti di scarto per gli ennesi, a salire nell’Olimpo della pallamano italiana è proprio la formazione gialloverde, che ritorna così nella massima serie dopo 10 anni.

E il sapore della vittoria è ancora più intenso in considerazione del fatto che è stata una promozione in rimonta, visto che il “sette” ennese, dopo le due sconfitte nel girone di andata a Imola e Palermo, ha dovuto rincorrere, dimostrando di avere, oltre che qualità tecniche e atletiche, una forza mentale non indifferente. Dopo l’aggancio prima al Camerano, con la vittoria casalinga, e successivamente al Romagna nel girone di ritorno, ha gestito una parte finale di torneo giocandosi la prima posizione con le altre due contendenti, punto su punto, sino alla fine.

Certamente chiudere il campionato con una vittoria sarebbe stato più bello, ma lo scarto di reti metteva per certi versi in “cassaforte” il risultato finale, anche se nello sport mai dire mai.

E infatti il Camerano ci ha creduto sino alla fine, cercando di spingere sin da subito sull’acceleratore per prendere il largo nel punteggio. Nella parte finale del primo tempo e nei primi 10 minuti della ripresa era arrivato sino a +6 reti. Ma la voglia di vincere della Orlando Pallamano Haenna è stata più forte di qualsiasi ostacolo ed è riuscita a rintuzzare sempre i tentativi di “fuga” degli avversari, chiudendo alla fine con una sconfitta, ma con sole 2 reti di scarto, che ha significato la promozione in Serie A Gold. La formazione ennese sarà la seconda siciliana nella massima serie, insieme all’Albatro Siracusa, che vi milita da diversi anni.

Sul piano statistico, la Orlando Pallamano Haenna chiude la stagione con 30 punti, frutto di 15 vittorie e 3 sconfitte, restando imbattuta in casa, dove ha conquistato solo vittorie, con 617 reti segnate e 493 subite. Con 143 reti segnate, Alessio Corrias si piazza al secondo posto nella classifica dei marcatori, alle spalle di Tomas Ignazio Bernachea del Lions Teramo, a quota 154, ed è il primo degli italiani dei due gironi del campionato di Serie A Silver. Anche l’argentino di passaporto italiano Nicolas Dieguez è andato in tripla cifra, arrivando a 106 reti.

“E’ stata una stagione esaltante – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – anche sofferta ma che alla fine ci ha regalato quella grandissima soddisfazione che riteniamo per quello che abbiamo dimostrato durante tutto l’arco della stagione ce la meritiamo tutta. Un grandissimo grazie ai ragazzi ed allo staff tecnico ed a tutti coloro che ci hanno collaborato perchè questa è una vittoria di tutti e che dedichiamo a tutta la città di Enna. Il futuro? Per adesso per qualche altro giorno godiamoci questa vittoria. Ma dopodichè ci dobbiamo mettere subito al lavoro per programmare la prossima stagione. La serie A Gold è un torneo a girone unico molto impegnativo sia da un punto di vista tecnico che finanziario. Ma nello stesso tempo è un patrimonio di tutta la città. E siamo convinti che la città ci starà molto vicina in quest’altra entusiasmante avventura”.