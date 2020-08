Una nuova ordinanza, in materia di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, è stata emanata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci con la quale si dispone che tutti i migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere trasferiti in strutture fuori dall’isola. Ecco il link per consultare l’ordinanza http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/152154278.PDF