Opere pubbliche, sopralluoghi di Colianni a Nissoria, Cerami, Nicosia, Troina, Gagliano, Agira e Regalbuto

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L’assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha effettuato una visita istituzionale nei Comuni di Nissoria, Cerami, Nicosia, Troina, Gagliano Castelferrato, Agira e Regalbuto, dove sono in corso o in fase di avvio interventi finanziati dall’Assessorato regionale dell’Energia attraverso le risorse derivanti dalle royalties.

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La visita ha consentito di verificare direttamente lo stato delle progettazioni e dei cantieri relativi a importanti opere pubbliche, per un investimento complessivo di 12,5 milioni di euro, destinate a migliorare la qualità della vita e i servizi nei territori della provincia di Enna.

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Tra gli interventi oggetto dei sopralluoghi figurano la riqualificazione di alcune storiche arterie urbane, come via Roma a Nicosia, corso Umberto a Cerami e via Siceri ad Agira, la riqualificazione di aree del centro storico di Troina, gli interventi sulle strutture scolastiche, tra cui la scuola “Anna Frank” di Regalbuto, e ulteriori opere infrastrutturali nel territorio di Gagliano Castelferrato.

Particolare rilievo assume il progetto del nuovo Palasport di Nissoria. La struttura, con una capienza prevista di 1.400 posti, è destinata a diventare un punto di riferimento e un importante polo sportivo per l’intera provincia di Enna.

«La presenza dell’Assessorato nei cantieri rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i territori – dichiara l’assessore Francesco Colianni -. Vogliamo monitorare personalmente gli interventi finanziati e mantenere un confronto costante con le amministrazioni locali. I Comuni stanno presentando progettazioni di qualità e la Regione ha già sbloccato quasi 60 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche nei territori siciliani interessati dalle royalties».

«Entro il mese di agosto saranno emanati ulteriori decreti di finanziamento, che si aggiungeranno ai 12,5 milioni di euro già messi in campo per la provincia di Enna, nell’ambito del nuovo avviso predisposto dall’Assessorato regionale dell’Energia. Sono risorse importanti, che permetteranno di avviare nuove opere pubbliche e di offrire risposte concrete alle comunità delle aree interne. Questo è il metodo di lavoro che intendiamo consolidare – conclude – una Regione presente, capace di dialogare con gli enti locali, ascoltarne le esigenze e accompagnare concretamente Comuni e amministratori nella realizzazione degli interventi. Le visite nei territori e il confronto diretto con i sindaci proseguiranno anche nelle prossime settimane».