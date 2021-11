Operazione “Oro Rosso” della Polizia di Stato per contrastare i furti di rame

129 persone controllate, 22 località sensibili ispezionate, 41 agenti impegnati: è il bilancio della decima giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

I controlli della Polizia ferroviaria della Sicilia hanno interessato in particolare 16 società, dislocate in tutta la Sicilia, che operano nell’ambito della gestione dei rifiuti speciali e della rottamazione, movimentando anche rame e altre tipologie di metalli, e 6 punti critici lungolinea in passato oggetto dei predatori di metallo.

Gli agenti hanno esaminato la documentazione in possesso delle aziende, con particolare riguardo alle autorizzazioni, al trattamento e allo stoccaggio dei materiali. È stata anche verificata la tracciabilità dei metalli rinvenuti e il rispetto, durante tutto il processo di lavorazione, delle norme ambientali.

Grazie alla continua attività preventiva messa in campo, al fine di scongiurare i furti e le illecite attività correlate a questi pregiati materiali, i controlli non hanno rilevato irregolarità.