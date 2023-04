Operativo in Sicilia il portale per l’internazionalizzazione d’impresa

Nasce il nuovo portale regionale per l’internazionalizzazione d’impresa raggiungibile all’indirizzo export.regione.sicilia.it. Il sito è stato realizzato dal dipartimento delle attività produttive della Regione Siciliana e dall’Arit, l’autorità regionale per l’innovazione tecnologica, in collaborazione con Invitalia e, in particolare, con il gruppo di progetto E-Internationalization. Il portale nasce per stabilire un contatto informativo e conoscitivo con le imprese che vogliono partecipare a eventi fieristici di carattere nazionale e internazionale: è presente anche una community per garantire uno scambio partecipativo.

Si tratta di un nuovo e ampio portale online, utile a tutte le imprese che desiderano iniziare o sviluppare un percorso di apertura internazionale attraverso i canali tradizionali o digitali, con cui il dipartimento attività produttive mette a disposizione uno strumento in grado di rispondere alle esigenze di semplificazione dell’iter amministrativo di partecipazione agli eventi di promozione.

Il portale per l’Internazionalizzazione offre, inoltre, uno strumento di autovalutazione per le imprese che volessero avviare l’attività di export digitale, così come contenuti informativi e link di collegamento ai principali attori istituzionali che promuovono attività e iniziative utili alla promozione delle aziende italiane nel mondo. La procedura di partecipazione alle più importanti fiere nazionali e internazionali dei settori agroalimentare, moda, oreficeria, sistema casa, nautica e artigianato passa così dal modello “misto”, ovvero cartaceo con invio della domanda via pec, a una procedura totalmente telematica: le domande di partecipazione avverranno esclusivamente in forma digitale tramite il portale e successiva selezione, pena l’irricevibilità dell’istanza.