Open Fiber, lunedì riprendono i lavori sulle strade provinciali ennesi

Open Fiber informa che lunedì 25 maggio riprenderanno i lavori – avviati nelle scorse settimane – sui tratti di Strade Provinciali ennesi interessati dal Piano Italia a 1 Giga, intervento finanziato dal PNRR.
“Con questi ultimi cantieri – comunica Open Fiber – l’operazione finalizzata allo sviluppo digitale del territorio sarà completata”.
Open Fiber – che intende scusarsi con la cittadinanza per il disagio patito negli ultimi giorni – continuerà a vigilare sul pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza da parte delle ditte incaricate.