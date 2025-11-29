Online il secondo album di Angela Animation Equipe dedicato ai più piccoli

PUBBLICITÀ

E’ disponibile da ieri sulle piattaforme digitali “Canta e Balla con Angela Animation Equipe”, il secondo album del gruppo artistico fondato e diretto da Angela Lauricella, attivo nel settore dell’animazione e dell’intrattenimento per l’infanzia. Il progetto arriva a tre anni di distanza dalla precedente produzione discografica e si rivolge principalmente al pubblico dei più piccoli, con contenuti musicali pensati anche per famiglie e contesti educativi.

L’album si compone di sei brani e ripropone alcuni titoli già noti al pubblico del gruppo in nuove versioni musicali. I generi spaziano dal merengue al pop, dal rap allo swing, con una proposta che unisce intrattenimento e intenti educativi.

Tra i brani inclusi figura il celebre “Kikiki Cococo”, già utilizzato negli eventi dal vivo dell’Angela Animation Equipe, caratterizzato da una struttura onomatopeica ispirata ai versi degli animali. Presente anche “Il ballo dell’insalata”, rivisitato in una nuova versione, con un messaggio legato alla promozione di una corretta alimentazione. Completano la tracklist altri brani come “Christmas Dance” e “La danza della spiaggia”, proposti con nuovi arrangiamenti.

I contenuti musicali saranno accompagnati da videoclip ufficiali realizzati dall’agenzia Inter Brand in collaborazione con Sikania Pictures, con la partecipazione di bambini alle riprese.

La pubblicazione è a cura dell’etichetta Circuiti Sonori di Armando Cacciato, con arrangiamenti firmati da Pierangelo Carvello. La produzione esecutiva è di Angela Lauricella e Antonio Giardina. Fanno parte dell’attuale formazione del gruppo Samantha e Desiana Bruno (ex studentesse dell’Università Kore di Enna), Miriam Messana, Denise Biondo, Valentina Sanfilippo, Martina Cuttitta, Elisa Pulci, Roberta Gambino e Simona Signorino.

L’album è disponibile su Spotify, YouTube, Apple Music e sulle principali piattaforme digitali. Per l’ascolto completo è possibile visitare il link: https://li.sten.to/cantaeballa