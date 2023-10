Omicidio Valguarnera: i sospetti ricadono su un 51enne

PUBBLICITÀ

Verso le ore 10.45 di oggi a Valguarnera in via Archimede, il 47enne Salvatore Roberto Scamacca veniva attinto da colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della propria autovettura Fiat Punto.

Dai primi accertamenti esperiti, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura della Repubblica di Enna presenti sul posto, i sospetti sono attualmente indirizzati nei confronti del 51enne Guglielmo Ruisi, anche egli di Valguarnera, con il quale avrebbe avuto un diverbio nel corso della mattinata.

Attualmente sono in corso le ricerche da parte delle Forze di Polizia del Ruisi, il quale potrebbe essere tuttora in possesso dell’arma utilizzata per attingere mortalmente lo Scamacca. Il predetto ha in uso una Mercedes CLK di color blu targata CY 793 AW.