Olio ennese, Dipietro: “Avvio iter per la Denominazione Comunale d’Origine”

Ieri mattina il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, è intervenuto a Roma al convegno dal titolo “Olea Mundi dalla conservazione allo sviluppo” organizzato dall’ufficio del Parlamento Europeo e rappresentanza della Commissione Europea.

In particolare, il primo cittadino ennese è intervenuto al panel dal titolo “Una nuova prospettiva per l’olio di qualità. Cosa può fare politica e cosa l’impresa”.

“Nel corso del mio intervento – commenta Dipietro – ho illustrato i propositi della mia amministrazione in tema di valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio a cominciare dall’olio delle colline ennesi, attraverso la ripresa del percorso che porta all’ottenimento del marchio DOP, ma anche con l’avvio dell’iter per realizzare il DE.CO., ovvero la Denominazione Comunale d’Origine, che diventa marchio di garanzia per un percorso di crescita per prodotti di qualità come l’olio d’oliva, da difendere sempre più dall’attacco di oli a più larga diffusione commerciale, addizionati di additivi chimici ed elementi nocivi alla salute”.