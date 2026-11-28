Oasi di Troina, stipendi arretrati: la Fp Cgil chiede un tavolo urgente in Prefettura

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La convocazione urgente di un tavolo prefettizio per affrontare la difficile situazione venutasi a creare all’Oasi Maria Santissima di Troina. A chiederla è il segretario provinciale della Funzione Pubblica della Cgil, Alfredo Schilirò, in merito alla vertenza dei lavoratori della struttura sanitaria che da diversi mesi non percepiscono lo stipendio.

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Schilirò chiede che al tavolo siano presenti i rappresentanti di tutte le istituzioni interessate, nonché la deputazione regionale e nazionale della provincia di Enna.

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Secondo il sindacalista, si tratta di un vero paradosso per una struttura sanitaria considerata un’eccellenza nel campo della cura, della ricerca e dello studio delle malattie neurovegetative, con oltre 800 dipendenti e circa 30 mila famiglie seguite. L’ente, spiega Schilirò, a fronte di un credito di oltre 28 milioni di euro nei confronti della Regione, vive un momento di grave crisi di liquidità, con un conseguente stato di disagio e precarietà per i dipendenti e le loro famiglie.

Non solo. Secondo Schilirò, il protrarsi della crisi finanziaria dell’ente rischia di compromettere la continuità e la qualità dei servizi resi a persone particolarmente fragili da questo importante presidio sanitario, scientifico e occupazionale del territorio ennese.

«L’Oasi di Troina rappresenta un’eccellenza nel panorama sanitario siciliano e con una rilevanza anche internazionale», afferma Schilirò, sottolineando che «l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto un ruolo fondamentale all’IRCCS di Troina soprattutto nella ricerca scientifica, sul ritardo mentale e sull’involuzione mentale senile e anche su altro».