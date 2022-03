Oasi di Troina, la Cisl Fp: “Nessuno tocchi Abele”

Alla luce della revoca dell’incarico al direttore generale dell’ “Oasi” Claudio Volante, la Cisl Fp, attraverso il segretario generale di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Salvatore Parello e il segretario territoriale Giovanni Luca Vancheri, manifestano la propria solidarietà ad ogni singolo lavoratore della struttura che ha raggiunto un livello di eccellenza di rilievo internazionale.

“Il merito di questi risultati – dicono Parello e Vancheri – va dato a padre Ferlauto per avere reso concreto un sogno in una terra dove nessuno avrebbe scommesso, ma anche ai tanti professionisti e lavoratori che hanno nel tempo subito tantissime penalizzazioni e hanno operato con spirito di sacrificio, continuando a prodigarsi con diligenze e carità cristiana anche senza percepire per mesi e mesi lo stipendio. Oggi – continuano Parello e Vancheri – vi è in atto una convenzione che, tramite anticipazione dell’Asp di Enna, consente la correttezza dei pagamenti. Non vorremmo mai che si tornasse indietro nel baratro dell’incertezza: saremo vigili affinché si concludano positivamente i processi di stabilizzazione e qualificazione del personale. Certamente – concludono – restiamo perplessi a leggere certe cifre a mezzo stampa, sapendo che a questi lavoratori ancora non sono state liquidate le spettanze arretrate. Per questo motivo rimarchiamo che il sindacato è stato e sarà a supporto di ogni singolo lavoratore dell’Oasi affinché si possa proseguire nelle lodevoli ed eccellenti attività in favore di chi ne ha bisogno. Nessuno tocchi Abele”.