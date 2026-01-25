Nuvole e piogge sull’Ennese: settimana al via all’insegna dell’instabilità

PUBBLICITÀ

L’inizio della settimana sarà caratterizzato in provincia di Enna da condizioni atmosferiche instabili.

Lunedì la giornata si presenterà prevalentemente nuvolosa, con precipitazioni diffuse soprattutto nelle ore centrali. Un graduale miglioramento è atteso entro la serata. Temperature massime comprese tra 7°C e 10°C, localmente leggermente superiori. Clima più freddo durante la notte e nelle prime ore del mattino. Venti moderati.

Martedì cielo nuvoloso per gran parte della giornata, con possibilità di deboli piogge sparse, sebbene la probabilità risulti inferiore rispetto al giorno precedente. Temperature in lieve aumento. Venti generalmente moderati.

Mercoledì persisteranno condizioni di instabilità. Nel corso della notte è previsto un rinforzo dei venti, con raffiche anche di forte intensità. Temperature miti per il periodo.

