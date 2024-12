Nuovi fondi per lo Stadio Gaeta: il sindaco Dipietro e Siamo Enna ringraziano l’on. Lantieri

PUBBLICITÀ

Si pubblica dichiarazione del sindaco di Enna Maurizio Dipietro: “Desidero ringraziare la Vicepresidente dell’Ars, On.le Luisa Lantieri, per la fattiva attività in favore della nostra città svolta in occasione dell’ultima finanziaria regionale, grazie alla quale sarà possibile completare gli interventi di ristrutturazione dello stadio Gen. Gaeta per la cui realizzazione tanto si è spesa l’Assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile”.

L’ass. Campanile unitamente alla consigliera Nicosia di Siamo Enna, esprimono soddisfazione e ringraziano l’on. Lantieri “per l’attenzione rivolta allo Stadio Gaeta che potrà contare su un altro importante intervento di ristrutturazione per una somma di ulteriori € 600.000. Attenzione già mostrata con il finanziamento del murales che ne ha colorato l’ingresso di viale IV Novembre”.

“L’attenzione dell’on. Lantieri – proseguono – non era scontata ne dovuta non facendo la stessa politicamente parte dell’amministrazione della città di Enna. Ragione in più, per cui ci corre l’obbligo di ringraziarla con sentimento di sincera gratitudine da parte della nostra comunità. Le fa onore che si occupi del territorio a prescindere dai posizionamenti politici. Si chiama buona politica”.